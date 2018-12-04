هشام سليم رجل شرير في «كلبش 3»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ الفنان المصري هشام سليم، التحضير لتصوير دوره، ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل “كلبش”، للنجم المصري أمير كرارة، وذلك بعد إتمام الجهة المنتجة إجراءات التعاقد معه، تمهيدًا لانطلاق تصوير مشاهده خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يجسد هشام سليم شخصية أكرم صفوان، الذي يواجه سليم الأنصاري “أمير كرارة” على مدار الأحداث، وتحدث عددا من المواجهات والاشتباكات بينهما، وتتوالى الأحداث، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

وكان الفنان المصري قد شارك، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، مؤخرا، والتي أقيمت يوم الخميس 20 سبتمبر.

هشام سليم، ظهر خلال الحفل برفقة ابنته زين، واستطاعت أن تخطف الأنظار بوسامتها وجمالها خلال تواجدها في الصفوف الأولى من المهرجان.

الصور كشفت أن المياة عادت إلى مجاريها بين هشام سليم، وبناته، حيث أنه اشتكى في أكثر من برنامج تلفزيوني من جحود بناته منه وامتناعهم عن زيارته بسبب والدتهم.