سما المصري تفتح النار على نجم منتخب مصر بعد دفاعه عن رانيا يوسف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شنت الفنانة الاستعراضية سما المصري، هجومًا حادًا على كابتن أحمد حسام «ميدو»، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بعد التغريدة التي وجهها لمنتقدي إطلالة الفنانة رانيا يوسف في ختام القاهرة السينمائي.

سما المصري، نشرت تغريدة أحمد حسام، والتي قال فيها: «فستان رانيا يوسف وحش جداً بصراحة.. بس أنتو مال أبوكوا هو عريان ولا لأ؟ هتنزلوا معاها القبر تتحاسبوا؟ والله والله والله 70% من اللي هاجموها لو شافوها هيبوسوا إيديها ورجليها كمان».

سما المصري، علقت على التغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، قائلة: «التويتة أهي للناس اللي بتقول إن الكابتن ماقالش كده.. بص يا كابتن صدقني.. هتصدقني بإذن الله، أنت بتقول اللي بينقد فستان رانيا يوسف يتمنى يبوس رجليها أنا يا كبتون ما اتعودتش أبوس غير رجل أمي أنت بقى متعود تبوس رجلين حريم دي حاجة ترجعلك أنت.. اختشي عيب».

وأضافت: «ننقد براحتنا حقنا زي ما هي حقها تلبس اللي عايزاه .. لكن تجيب سيرة أمهاتنا وأبهاتنا وكده هنقلب الترابيزة عليك أنت وأي حد.. أنا بأقولك أهو».

من ناحية أخرى، كشفت رانيا يوسف، مؤخرًا أنها تلقت العديد من التهديدات بسبب إطلالتها كما أن بناتها تعرضن لمشاكل كثيرة مع أصدقائهم في المدرسة بسبب الفستان مؤكدة أن الفستان لم يكن بهذا السوء الذي ظهر به في الحفل، وأنه كان يوجد به بطانة ولكنها رفعت واستغل المصورين الأمر لتظهر بهذا الشكل.