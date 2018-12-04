طليق رانيا يوسف يعلق على أزمة فستانها الفاضح.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص رجل الأعمال طارق عزب، على التعليق على خبر تراجع المحامي المصري سمير صبري، عن البلاغ الذي قدمه ضد طليقته الفنانة رانيا يوسف، بسبب فستانها المثير للجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

طارق عزب، نشر صورة لعنوان خبر التراجع مرفقًا بصورة طليقته رانيا، وعلق عليه قائلًا: «ألف مبروك يا رانيا وربنا يوفقك ويكرمك»، وحصد على التعديد من تعليقات متابعيه الذين أكدوا أن الحب يذهب ويبقى الاحترام بعد الانفصال.

وكانت رانيا يوسف وطارق عزب، قد أعلنا انفصالهما في يونيو الماضي، بعد زواج استمر لمدة 6 سنوات، مؤكدين على بقاء الصداقة بينهما.

من ناحية أخرى أعلن المحامي سمير صبري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية «mbc مصر»، في الحلقة التي حلت فيها رانيا يوسف، ضيفة، أنه سيتنازل عن البلاغ المقدم ضدها واتهامها بالفعل الفاضح مؤكدًا أن ذلك بسبب تقديمها الاعتذار لجمهورها ولتأكيدها أن الأمر لم يكن مقصودًا.

وكانت رانيا يوسف، قد وجهت اعتذار رسمي لجمهورها عن ظهورها بهذا الشكل في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ونشرت الاعتذار عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.