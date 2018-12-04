ياسمين كساب تتألق بالأسود في جلسة تصوير ساحرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ياسمين كساب لجلسة تصوير جديدة ونشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ياسمين ظهرت في الصور بلوك كاجوال ساحر، حيث ارتدت بنلطون أسود وعليه توب أسود كشف الجزء الأعلى من جسدها بصورة واضحة.

الفنانة المصرية اختارت حذاء عالي الكعبين، وسرحت شعرها بطريقة تقليدية، بينما وضعت ماكياج أبرز جمال ملامحها، وحازت صورها على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي تغزل فيها من خلال التعليقات.

الفنانة المصرية ياسمين كساب من مواليد عام 1986، قدمت عدد من الكليبات والإعلانات، ثم شاركت في برنامج المقالب مع الفنان الراحل حسين الإمام، ثم شاركت في مسلسل «دوران شبرا».

ياسمين كساب لها مشاركات فنية في عدة أعمال هامة ومنها: «وعد، رأس الغول، الأسطورة، الكابوس، الصندوق الأسود، من الجاني، شارع عبد العزيز».

ياسمين تزوجت من جراح روسي اسمه ارتيوم كوشرجيان في نهاية عام 2016 بحفل زفاف أسطوري، ولكنها فاجأت الجمهور بعد أن انفصلت عنه مطلع عام 2017.