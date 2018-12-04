ورد الخال تُبدع في مقتل مغتصبها

عبّر الموزع الموسيقي باسم رزق عن فخره بزوجته الممثلة ورد الخال بعد الأداء الرائع والملفت الذي تقدمه في دور “لميس” بمسلسل “ثورة الفلاحين” الذي يعرض حالياً عبر شاشة LBCI.

العمل يحقق حالة جماهيرية كبيرة ويحصد نسبة مشاهدة مرتفعة، اضافة الى تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل رواد الانترنت وهذا ما يحصل مع عرض كل حلقة.

وبعد ان اشاد الكثيرين بأدائها في حلقة الامس من “ثورة الفلاحين” خاصة بعدما حاول “جيمس” الذي يلعب دوره الممثل وسام صباغ، اغتصابها حيث عاد بها الزمن الى الوراء عندما تعرضت للاغتصاب ما أثر على حياتها وعلى نفسيتها فطوراً نراها حنونة وطوراً مجنونة، واثناء دفاعها عن نفسها تقتله بطريقة وحشية وفي مشهد مرعب وقوي.

وصف باسم رزق زوجته ورد الخال بالعلامة الفارقة في الدراما وقال في تغريدة: “ليش بدّي كون آخر حدا يقلّك قديش إنتي رائعة، بس لأني جوزك؟ ورد الخال انت علامة فارقة“.

اداء ورد الخال سبق ان لفت نظر العديد من الوجوه المعروفة منهم المنتج مروان حداد صاحب شركة مروى غروب الذي سبق ان أكد ان ورد ممثلة قلّ بديلها وازداد بريقها فطغى حضورها ونضج اداؤها.

نذكر أنّ (ثورة الفلاحين) من إنتاج Eagle Films/ جمال سنان، إخراج فيليب أسمر، كتابة كلوديا مرشليان، وبطولة نخبة من أبرز وجوه الدراما اللبنانية منهم: ورد الخال، باسم مغنية، إيميه صياح، كارلوس عازار، وسام حنا، سارة أبي كنعان، تقلا شمعون، فادي ابراهيم، نقولا دانيال، فيفيان أنطونيوس، مارينال سركيس، نيكولا مزهر، بيو شيحان، فرح بيطار، تانيا فخري وغيرهم الكثير.