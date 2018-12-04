هنا شيحة توجّه رسالة لطليقة زوجها على "إنستغرام"

شارك الفنان الشاب أحمد فلوكس جمهوره، بصورته مع ابنه سيف عبر حسابه الشخصي علىموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، معلقًا عليها "حبيب قلبي",الأمر الذي دفع طليقته للرد على المنشور قائلة "حبيب قلب مامته، ربنا يحمهولي ويحفظك ليه يا أحمد".

ورّدت الفنانة هنا شيحة زوجة فلوكس الحالية على طليقته قائلة "انتي أم جميلة ومحترمة ومربية سيف تربية جميلة, ربنا يحفظه لينا ويخليه سند لأولادنا".

وأثار رد هنا شيحة , فضول الجمهور بشأن تلك العلاقة التي تعكس تمامًا صورة "الضرائر"، فردت إحدى المعلّقات على طليقة الفنان قائلة: "انتي ست محترمة وعاقلة وهو فنان جميل وراقي"، لتجيب الأخيرة على الفور قائلة: "أبو سيف محترم وهنا صديقتي وجميلة، ربنا يخلينا لبعض عيلة واحدة وننشر الطاقة الإيجابية في كل مكان".

وكان الفنان أحمد فلوكس احتفل بعقد قرانه مؤخرًا على "هنا"، عقب نفيهما لأخبار ارتباطهما أكثر من مرة، ومن ثم سافر الثنائي لدبي، من أجل قضاء عطلة "شهر العسل".