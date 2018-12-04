علي الحجار يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي السبت

القاهرة - لايف ستايل
يحيي المطرب علي الحجار، حفلا غنائيا في ساقية الصاوي، يوم السبت المقبل.
وحددت الساقية سعر التذكرة 80 جنيها، حيث يقدم الفنان باقة مختارة من أشهر أعماله على مدار مشواره الفني، ومنها "من غير ما تتكلمى"، و"على قد ما حبينا"، و"الليل وآخره"، و"اعذرينى"، و"ريشة"، و"مسالة مبدأ"، و"أزاي تكون انت"، و"بوابة الحلواني"، و"هنا القاهرة"، و"بحبك"، و"مبلاش"، و"تجيش نعيش"، و"فى قلب الليل"، و"يا اسكندراني".
يذكر أن آخر ظهور لـ على الحجار كان فى مهرجان الموسيقى العربية.
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