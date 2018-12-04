شكرا لقرائتكم خبر عن "صوفى تيرنر" بالزى الهندى فى حفل زفاف بريانكا شوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الممثلة العالمية صوفى تيرنر، صاحبة شخصية "سانسا ستارك" الشهير فى مسلسل GOT، بنيولوك جديد من نوعه أثناء حضورها لحفل زفاف الفنانة الهندية بريانكا شوبرا والمغنى الأمريكي نيك جوناس.



صوفى تيرنر

وارتدت تيرنر الزي الهندى الكامل، أثناء حضورها لحفل الزفاف الذى أقيم السبت الماضى فى قصر أوميد بهوان في جودبور في ولاية رجستان في غرب الهند، بحضور الأصدقاء والأقارب.



احدى تعليقات المشاركين فى السخرية



سانسا ستارك



صوفى

الصورة التى نشرت لـ"تيرنر" دفعت الكثير من مشاهدى مسلسل Game of thrones، للسخرية من المشهد غير التقليدي الذى ظهرت به سيدة "وينترفيل" ورقصها، وقال أحدهم "إن سانسا ستارك ترقص بعد فرحتها بمقتل رامزى بولتون".

وانتهت تيرنر مؤخراً من تصوير مشاهدها فى الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of thrones، الذى ساعد بشكل كبير فى نجاحها أمام الكاميرات لدورها الكبير والمميز طوال السبع مواسم الماضية، وترشحها لأكثر من مرة لجوائز الأيمي.