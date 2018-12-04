شكرا لقرائتكم خبر عن «إسبانيا» أولى محطات محمود الليثى فى حفلات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبى محمود الليثى لإحياء أولى حفلاته الغنائية احتفالا بأعياد الكريسماس ورأس السنة، حيث تبدأ يوم الخميس الموافق 20ديسمبر، فى أحد الأماكن الشهيرة في إسبانيا، وسيقدم الليثى خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشعبية التى اشتهر بها.

وقال المطرب محمود الليثي فى تصريحاته لـ"الخليج 365": إنه سوف يطرح ألبوم غنائى جديد يحمل اسم "على بابا" في إجازة منتصف العام، وتمنى أن ينال الألبوم إعجاب الجمهور، لأنه يضم العديد من الأغاني الرومانسية والشعبية والدرامية.

يذكر أن آخر أعمال محمود الليثي أغنية "الفراعنة" وذلك تدعيما للمنتخب الوطنى فى مباريات كأس العالم، والأغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان مدين، وتوزيع محمد عباس.