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شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر دعائى جديد لفيلم Captain Marvel والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة مارفل بوستر دعائى جديد لفيلم Captain Marvel، المقرر طرحه يوم 8 مارس المقبل في دور العرض حول العالم، ومن المقرر طرح فيلم Captain Marvel يوم 8 مارس من العام المقبل، ومن بطولة بري لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولي بيس، وبن مندلسون، وصامويل ل. جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلي مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروي توماس.
Captin Marvel
فيلم Captain Marvel تدور قصته حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال في الكون عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض في منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.
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