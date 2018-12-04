على عقد طلاق والديه وسرق علم المدرسة و"بات ليلة في التخشيبة" .. تصريحات أحمد فهمي في "تخاريف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حل الفنان أحمد فهمي، أمس الإثنين، ضيفا على برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، على شاشة (إم بي سي).

وخلال الحلقة، صرح "فهمي" عدد من التصريحات أبرزها:

_ قال أنه هرب للولايات المتحدة الأمريكية وهو يبلغ من العمر 19 عاما، وهناك عدة أسباب دفعته لذلك، منها طلاق والديه وعدم رغبته في دراسة الهندسة.

_ صرح أنه كان شاهدا مع جده على عقد طلاق والديه ،بعدما رفض أقاربهم أن يشهدوا على عقد الطلاق.

_ قال: "اتمسكت أنا وهشام ماجد وشريف نجيب المؤلف و2 صحابنا، عشان فيلم عملناه في الجامعة اسمه رجال لا تعرف المستحيل سنة 2001، اعتبروا فيه إننا بنتريق على النظام".

_ تابع: "دخلت أمن الدولة ولقيت فايل عليه صورتي، ومش فاهم فيه إيه لحد ما قولت للظابط هو اللي قدامك ده شخص شكله عميق، أو عنده بعد أو عمق في شخصيته، قالي أنا عارف إنك تافه، بس لازم أحقق معاك وأعرف إيه توجهك، قولتله إني أتفه من إني أعرف حد من المخابرات أو إني يشغلني أعرف مين هما الشخصيات السياسية".

_ صرح أن "محمد هنيدي أكتر حد بيضحكني"، كما صرح أنه يحب المطرب الشعبي حسن الأسمر.

_ يخشى عمل تجربة مسرحية، فلو حدث وقال "إفيه" على المسرح ولم يضحك أحد، فالأمر بالنسبة له صعب للغاية.

_ "كنت بتكسف جدا من أمي لما بتلبسني أنا وكريم زي بعض، كان بيبقى شكلنا بيئة أوي".

_ قال أنه سافر أمريكا وعمل في محل فاكهة، كما عمل بغسل وتنظيف الفاكهة، وخرج من هذا الدرس بأن أسوأ ما في الأمر هو "الحوجة"، وتعلمت من بعدها ألا أقهر أحد.

_ صرح أنه كان "شقي جدا" في المدرسة، فعاني من الكبت بدرجة كبيرة في منزله، والمدرسة كانت هي المتنفس الوحيد.

_ قال: "اترفدت من المدرسة كتير جدا، وكنت بكره مديرة المدرسة جدا وهي كمان كانت بتكهرني، ومرة سرقت علم المدرسة".

_ صرح أنه كان يخاف من والدته بشكل كبير، بينما كان شقيقه "كريم" مطيع.

_ قال: "كنت بضرب من أبويا وأمي، والعلقة اللي عمري ما أنساها لما عاكست واحدة جارتنا، وأبويا سمعني بقولها كلام عيب، فجاب سلك التليفزيون وضربني".

_ قال أنه تعرض لموقف محرج "وبات ليلة في التخشيبة"، بعدما قام مدير سوبر ماركت بضربه مع العمال، وكانت "معركة"، ذهب هو وصديقه على إثرها مركز الشرطة، وتم تحويله للنيابة، وخرج من الخناقة بعدما أحدث له صاحب السوبر ماركت عاهة مستديمة، بعدما قام بتكسير اسنانه.

_ صرح أنه لا يحب نفسه، وذهب لطبيب أمراض نفسية لأن الأمر صحي، ولا يعتبره خطأ أو عيب.

_ قال أنه لو كان سيدة لاختار أن يكون شيرين رضا، ويتزوج من أمير كرارة.

_ قال أن مهنة التمثيل تعطيه امتياز مادي ومعنوي.

_ قال أنه ليس أنانيا، لكنه يشعر أحيانا ببعض الغرور.

_ "لم أتوقع نجاح كلب بلدي، لأن الفيلم معمول وحش".

_ لو يمتلك "ميكروباص" سيختار عادل إمام، هشام ماجد، شيكو، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، محمد إمام، أحمد السعدني، عمرو يوسف، شريف عرفة، وحيد حامد، أحمد الجندي.