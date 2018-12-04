مخرج أبوالعروسة: أنهيت تصوير نصف "الجزء الثاني".. وأحداثه 60 حلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

يواصل المخرج كمال منصور تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل "أبوالعروسة" بأحد الديكورات الأساسية للعمل بمنطقة مصر الجديد.

وقال كمال منصور، مخرج العمل في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه أنهى من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد العمل في الوقت الحالي.

وأكد أنه حتى الآن لم يسلم القناة العارضة للعمل أي حلقة من حلقات العمل، ومن المقرر أن يقوم بعملية المونتاج اللازمة للحلقات الأولى، وتسليمها قبل موعد العرض الذي تحدد في 22 ديسمبر، بـ"10 " أيام على الأقل.

وقد دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول المشكلات المثارة داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري، وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

"أبوالعروسة" تأليف هاني كمال، وينتمى لنوعية الـ 60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من الفنان سيد رجب وسوسن بدر وولاء الشريف ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وغيرهم .