منى هلا تنشر سيلفي جديدًا مع أبطال "ليل خارجي": "شركاء في الجريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

نشرت الفنانة منى هلا صورة تجمعها بأبطال فيلمها الأخير "ليلي خارجي" الذي تم عرضه في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، عبر حسابها الخاص على "إنستجرام".

وعلقت عليها: "سيلفي شركاء في الجريمة" مع كل من كريم قاسم، شريف الدسوقي، وشريف الألفي.

وتدور أحداث فيلم «ليل خارجي» حول ثلاثة أشخاص وهم: «مو»، «توتو» و«مصطفى» وذلك في إطار من الإثارة والتشويق حول كواليس صراعات صناعة السينما، من خلال جريمة تحدث أثناء تصوير أحد الأفلام، لتكشف النقاب عن فساد المنتجين والطرق غير المشروعة التي يتم اللجوء إليها للحصول على تمويل الأفلام.

يُذكر أن فيلم "ليل خارجي" من بطولة كريم قاسم، ومنى هلا، وشريف دسوقي، وبسمة، وأحمد مالك، وعمرو عابد، وأحمد مجدي، وصبري عبدالمنعم، ومجدي أحمد علي، وأحمد يسري.

الفيلم من تأليف شريف ألفي، وإخراج أحمد عبدالله.