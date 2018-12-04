رانيا يوسف: "ما بقيتش قادرة أشوف تعليقات الناس على السوشيال ميديا".. "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفًا على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، ويعرض عبر فضائية "Mbc مصر"، وتطرقت خلالها إلى أزمة فستانها الأخير بختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.
وقالت رانيا إنها لم تستطع الدخول على حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعليقات الجمهور على الأمر، مشيرة إلى أن الجمهور كان قاسيًا عليها بشكل كبير.
وتحدثت رانيا عن أزمة فستانها، وأوضحت أنها لم تقصد أن تثير كل هذا الجدل، وأن الفستان ماركة عالمية، وارتدته نجمات بمصر والوطن العربي، ولم يحدث كل هذا الجدل، وقامت بشراء الفستان مع بناتها اللاتي أعربن عن حبهن للفستان وسط إعجاب كل من رأى تصميم الفستان.
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