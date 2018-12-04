بصورة حصان.. أحمد فهمي يسخر من خطيبته هنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشر الفنان الشاب أحمد فهمي صورة حصان يشبه شعر ذيله شعر خطيبته الفنانة الشابة هنا الزاهد. وعلق فهمي على الصورة التي نشرها علي حسابه الشخصي بالانستجرام، قائلًا:"هنا الزاهد لو ربنا كان خلقها حصان" يُذكر أن فهمي احتفل بخطوبته على هنا الزاهد في أغسطس الماضي.

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