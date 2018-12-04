وفاء عامر لـ"الخليج 365": سأتجه للدراما الخليجية إذا لم أجد ما يناسبني في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

كشفت الفنانة وفاء عامر عن تلقيها بعض العروض الدرامية من دول الخليج للمشاركة في السباق الرمضاني للعام المقبل، وذلك بسبب قلة الأعمال الدرامية التي يتم إنتاجها في مصر.

وقالت وفاء عامر في تصريحات لـ"الخليج 365" إن شركة كويتية عرضت عليها المشاركة في أحد العمال الدرامية، وكذلك شركة إماراتية، ولم تحسم موقفها من المشاركة في هذه الأعمال.

وتابعت: أحب الفن بشكل كبير، وإن لم أجد ما يناسبني في مصر، فسأقوم بالمشاركة في الأعمال الخليجية التي عرضت عليّ.

وكشفت عن شخصيتها في مسلسل "السر" المقرر أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة، وقالت إنها تجسد شخصية امرأة شعبية تسكن في حارة، وتربطها علاقة قوية بكل المتواجدين في الحارة، ولا تسكت عن حقها بأي شكل.

وعن تعاونها مع أسرة العمل، أكدت أنها سعيدة بالتعاون مع كل فريق العمل، فنحن داخل مكان التصوير نتعامل كأننا أسرة واحدة، وهذه من الأشياء المهمة بالنسبة إلي، لأنني لو لم أشعر بالراحة النفسية ما شاركت في العمل من أساسه".

مسلسل "السر" من بطولة حسين فهمى، ونضال الشافعي، ومايا نصرى، وريم البارودى، ومحمد سليمان، ومازن السماحي، ومايا فارس، ونور الكاديكى، ومنة جلال، وألفت عمر، تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.