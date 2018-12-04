بعد حفل زفافها الأسطوري.. ما لا تعرفينه عن بريكانا شوبرا

مازال الحديث عن حفل الزفاف الأسطوري الذي أقامته النجمة الهندية بريانكا شوبرا احتفالاً بزواجها مستمراً ومازال يشغل الكثير من محبي النجمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت بريانكا قد تزوجت من المغني الأميركي نيك جوناس في قصر هندي فخم.

بهذه المناسبة نستعرض بعض المعلومات عن الفنانة الهندية الشهيرة.

1- ولدت النجمة الهندية الشهيرة في مدينة جمشيدبور بالهند لوالدين، كلاهما طبيب في الجيش الهندي

2- انتقلت للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية في سن الرابعة عشرة من عمرها تقريباً، وعاشت مع خالتها لعدة سنوات قبل أن تعود لبلدها مجدداً في مرحلة الشباب.

3- درست في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان لديها حلم بدراسة الطب النفسي لمعالجة الشخصيات التي تعاني من الأمراض النفسية، لكنها تحولت عن حلمها وفضلت الاتجاه إلى الفن بناء على نصيحة عدد من المقربين منها، ممن لاحظوا موهبتها.

4- بدأت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسابقات ملكات الجمال، وفازت في العديد منها، ومنها ملكة جمال الهند عام 2000، وملكة جمال العالم.

5- كتبت مقال رأي في صحيفة تايمز أوف تحت عنوان «لا امرأة في مومباي تشعر بالأمان بعد الآن»، كما شاركت بكتابة مجموعة من مقالات الرأي تحت عنوان «عمود بريانكا تشوبرا» في صحيفة «هندوستان تايمز» في عام 2009.

6- حصلت على العديد من الجوائز، من بينها جائزة الفيلم الوطني لأفضل ممثلة، وجائزة فيلم فير في أربع فئات.

7- تم تعيينها سفيرة لمبادرات لدعم المحافظة على البيئة، في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» ومن خلال منصبها قدمت العديد من الأعمال الخيرية المجتمعية.