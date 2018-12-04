بالصور: هازال كايا في جلسة تصوير مجنونة

خضعت الممثلة التركية هازال كايا لجلسة تصوير جريئة، لصالح إحدى المجلات التركية، حيث ظهرت بلوك بسيط وهادىء مع ماكياج خفيف، كما ظهرت بلوك مجنون مع ماكياج صارخ.

هازال المشغولة بتصوير مسلسل "حكايتنا" في موسمه الثاني، بدأت استعداداتها لحفل زفافها في العام 2019 باكراً، حيث اتفقت مع حبيبها المخرج علي أتاي على إقامة حفل زفافهما في صيف العام المقبل، إلا أنّهما لم يعلنا عن أية تفاصيل خاصّة بالزفاف، رغبةً منهما في الحفاظ على خصوصيتهما.

من جهة ثانية، أثبتت هازال تفوّقها على نجوم أتراك كبار، بعد تأكيد قائمة "ستار متر" التي تصنّف النجوم الأكثر شعبيّة وكاريزما، أنّ هازال تفوّقت في التصنيف على النجم كيفانش تاتليتوغ، في القائمة الأسبوعية للنجم الأكثر شعبية وشهرة.

وتربّعت هازال بطلة مسلسل “حكايتنا” على قائمة الممثلين الأتراك على مستوى العالم.

وقد ضمّت القائمة ٥ آلاف أسم بينهم أثنان من النجوم الأتراك هما هازال وكيفانش، الذي حلّ في مرتبة متأخّرة عن زميلته.

يبقى أن نذكر أن هازال تتنافس مع زميلتها جانسو ديري على جائزة الفراشة الذهبية وحظوظها عالية جداً للفوز.

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