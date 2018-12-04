شاتاي أولوسي: أدّيت في مسلسلي الجديد مشهداً جريئاً لن يمر مرور الكرام

تستعد شبكة نتفلكس يوم 14 ديسمبر لعرض مسلسل "المحافظ" لبطله شاتاي أولوسوي، إلا أنّ المسلسل غير موجود على جدول نتفلكس للشرق الأوسط لشهر ديسمبر، ما يرجّح أنّ عرضه على الشبكة في الشرق الأوسط . سيتأخر عن عرضه في تركيا.

وكان شاتاي قد ظهر على غلاف مجلة Hürriyet Pazar في حوار تحدّث فيه عن المسلسل وقال" الحماس كبير! قريباً جداً كل العالم سيتعرّف إلى المسلسل، وقد تجاوز إعلانه المليون مشاهدة".

وتابع شاتاي "ألعب دور هاكان الذي سيكسب قوّته الخارقة من قميصه، وأنا أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه جمهوري".

وفي سؤال للصحيفة عن وجود مشهد ساخن لـشاتاي مع الممثلة عايشة توران قيل إنه سيسبب ضجة قال "نعم سيسبب ضجة. أساساً كان مشهداً ضرورياً ضمن سياق الأحداث ولا يمكن حذفه. وهو بالمناسبة أمر ممكن أن يعيشه شابان في أي لحظة بالواقع، ونحن حاولنا أن نعكس ذلك. ليس مشهداً مبالغاً به جداً".

وفي سؤال حول الصعوبة التي وجدها وزميلته في تصوير المشهد قال "لا كنا مرتاحين كثيراً في التصوير، وعائشة محترفة في عملها".

وحول ما إذا كانت حبيبته تغار من مشاهده الجريئة قال "في النهاية هذا عملنا، يجب احترامه واحترام كل ما يتعلق به".

وتابع " لم يسبق أن عشت مشكلة أبداً حول هذا الموضوع، لنرى ماذا ستقول".

وعن اتهامه بأنّه كان فاشلاً في أداء المشاهد العاطفية في أعماله السابقة قال "لا أعرف كيف تبدو الأمور من الخارج".

شاتاي انتقد في المقابلة التعليقات السلبية التي يتعرّض لها فقال " يعلّقون على كل شيء. انتفخ، زاد وزنه،أصبح قبيحاً، يترك لحيته القذرة ليغطي وزنه. انتقادات بلا شفقة لكنّني ممتنٌ من نفسي حتى عندما يزيد وزني. أحب الطعام كثيرا وأحياناً لا أتمالك نفسي، خاصة عندما نعمل بجد فنجوع كثيراً. آكل ولست غير مرتاح من الوضع. قد لا يكون الأمر ممتعاً للآخرين عندما يزيد وزني، لكنّي أريد أن آكل فما شأنهم هم؟".