بالصور: خالد أرغنش يحتفل بأول يوم تصوير لفيلمه المصري

احتفل النجم أمير كرارة والمنتج وليد منصور، بأول أيام تصوير النجم التركي خالد أرغنش Halit Ergenç الشهير بـ"السلطان سليمان" في فيلم "كازبلانكا"، في أحد فنادق التجمع الخامس.

حضر الاحتفال زوجة أمير كرارة ، ومديرة أعمال النجم خالد أرغنش، ومصمم مشاهد الآكشن "داني"، والمخرج بيتر ميمي، بينما غاب بقية نجوم الفيلم غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، محمود البزاوي، دلال عبدالعزيز، باسل خياط، أحمد داش، والنجم المغربي محمد مفتاح.

ومن المقرر استكمال تصوير الفيلم بين مصر والمغرب وفرنسا تحت إشراف شركه فرنسية متخصصة في تنفيذ مشاهد الأكشن، وتقرّر عرضه ضمن موسم عيد الفطر 2019 حسب تأكيد بطل الفيلم أمير كرارة.

" كازبلانكا" من تأليف هشام هلال إنتاج وليد منصور، يوسف طاهر، إخراج بيتر ميمي، وقد تقاضى أرغنش مبلغ مليون دولار مقابل 10 مشاهد سيطل فيها بمعدل مئة ألف دولار عن كل مشهد.