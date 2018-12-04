يسرا.. سعيدة باختياري ضيف شرف مهرجان مراكش

عرض مهرجان مراكش السينمائي الفيلم المصري إسكندرية كمان وكمان الذي أخرجه الراحل يوسف شاهين؛ تكريمًا لبطلته النجمة الكبيرة يسرا.

وكانت يسرا قد تواجدت في المهرجان كضيفة شرف للمهرجان وفعالياته.

وعبرت يسرا عن سعادتها باختيار المغرب لها كضيفة شرف لمهرجان هام مثل مراكش وفي دورة يتم فيها تكريم النجم العالمي روبرت دي نيرو، ويحضرها المخرج الكبير مارتن سكورسيزي.

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وأكدت خلال بيان صحفي أن اختيارها وليلى علوي لتكونا ضيفتي شرف للمهرجان هو انعكاس لدور الفن المصري وريادته.

وعرض فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن تكريمًا لتواجدها.

إضافة لوجود وفد فني مصري كبير، منه النجوم بشرى وباسم سمرة والمخرجة إيناس الدغيدي.

وأشارت النجمة الكبيرة إلى المشاركة المصرية الكبيرة هناك، متمثلة في وجود فيلمين بالمسابقة الرسمية، هما ليل خارجي للمخرج أحمد عبدالله السيد، ولا أحد هناك للمخرج أحمد مجدي.

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وهو ما يؤكد أن الفن المصري سيظل قوة مصر الناعمة والمؤثرة.