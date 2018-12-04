بالفيديو: حليمة بولند تتهم إعلامياً شهيراً بالتحرش بها

في فيديو جديد نشرته عبر حسابها على موقع «تويتر»، اتهمت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إعلامياً شهيراً بالتحرش بها، ليتبين بعد ذلك أنها تمازحه.

شاهدي الفيديو :

وتظهر بولند في المقطع مع الإعلامي الكويتي حمدي قلم، وقالت مازحة إنه يتحرش بها عبر «تويتر»، وذلك في كواليس حفل المطربة المصرية أنغام والمطربة السورية أصالة نصري في الكويت.

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بدوره رد قلم بأنها هي من تتحدث معه على الخاص بصفحته على «تويتر» وليس هو، ولكنه فوجئ برد حليمة أنها لم تقم بالتحدث معه من الأساس، وأن من يراسله بالحقيقة هو المسؤول عن صفحتها فقط وليس هي».