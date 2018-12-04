نهال عنبر تنشر فيديو من داخل المستشفى وتطمئن الجمهور على نجلها

شاركت الفنانة نهال عنبر جمهورها فيديو لها من داخل إحدى المستشفيات، أكدت خلاله أنها مع نجلها حسام الحسيني في المستشفى، حيث أصيب بوعكة صحية استلزمت دخوله، وقالت نهال في الفيديو حسام ابني مصاب بالتهاب حاد في الأوتار، مما يستلزم وضع ذراعه في جبيرة جبسية.

شاهدي الفيديو :

يذكر أن حسام الحسيني هو نجل نهال عنبر من طليقها عازف الأورج الشهير مجدي الحسيني، وشارك حسام في عدد كبير من الكليبات التي أخرجها لتامر حسني وغيره من المطربين، كما شارك كممثل في عدد من الأفلام منها عمر وسلمى وغيرها.

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على الجانب الآخر شاركت نهال عنبر في حملة خيرية بهدف التوعية بأخطار فيروس سي وضرورة الكشف المبكر وعمل التحليلات اللازمة لاكتشاف المرض في حال وجوده.