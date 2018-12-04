بوسي توجه رسالة عاطفية لمحمد حماقي وتتسبب له في أزمة مع زوجته

نشرت الفنانة بوسي صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وهي بصحبة الفنان محمد حماقي على متن طائرة موجهة له رسالة حب.
وعلقت بوسي قائلة: «يا حبيب قلبي أنا، والله إنت عارف أنا بحبك قد إيه وهي والله فعلاً مش بالصور خالص حتى لو منزلتش ولا صورة، أنا عارفة إنك بتحبني قد إيه وإنت كمان عارف أنا بحبك قد إيه، ربنا يخليك ليا يا أحلى أبو فاطمة في الدنيا كلها».
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وتسببت هذه الرسالة في أزمة بين حماقي وزوجته نهلة الحاجري، التي ينتابها شعور الغيرة المستمر من أي فتاة أو فنانة تحاول التقرب من زوجها، لذلك لم يقضِ الاثنان العطلة الأسبوعية معاً بعد هذه الأزمة.
يذكر أن الفنان محمد حماقي، نشر صورة عبر صفحته بإنستجرام، عبر فيها عن حبه وتقديره للفنانة بوسي، بعد الحفل الذي جمعهما من عدة أيام بتونس.
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