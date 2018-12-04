بالفيديو هيا الشعيبي تكشف عن وجود عيب في وجهها بعد السخرية منها

قررت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي أن تكشف عن وجود عيب بوجهها بعد ظهورها برسمة حواجب مبالغ بها في أحد البرامج، وتعرضها للكثير من الانتقادات القاسية.

شاهدي الفيديو :

وردت الشعيبي على منتقدي شكل حاجبيها والساخرين منها بمقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي على تطبيق «سناب شات» قالت فيه: «في ناس تقول التاتو حرام، شوفوا، اللي ما في حواجب عنده ولا مرسومة عنده، وفي عيب عنده، غلط إنك تصلحين الشيء هذا؟».

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وأضافت: «أنا للحين عندي عيب بالحاجب، من وأنا صغيرة، وعندي هذا العيب في حاجبي بسبب ابن خالتي فيصل الرشيدي، طقني ببطارية شق حاجبي، لذلك اضطررت أن أقوم بتاتو ليظهر بشكل أفضل للجمهور».

