- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 02:02 مساءً -
صافيناز تثير ازمة في جامعة "عين الشمس" المصرية.. فماذا فعلت؟
بعدما انتشر العديد من الأخبار التي أشارت إلى أن الراقصة الأرمنية صافيناز سيتم استضافتها في فعاليات ندوة تقيمها جامعة عين الشمس، قامت إدارة الجامعة بنشر بيان توضيحي لتتجنب الهجوم الّذي تعرضت له من قبل الأهالي والمتابعين.
واشارت إدارة الجامعة إلى أن الخبر الذي تم تداوله بكثرة بين الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، ولفتت إلى أنه كان على المواقع التي نشرت الخبر، ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي خبر بل والحصول على الأخبار من مصادرها المعتمدة رسميًا أي من الجامعة.
شكرا لقرائتكم خبر عن صافيناز تثير ازمة في جامعة “عين الشمس” المصرية.. فماذا فعلت؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .