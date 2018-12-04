شاهدوا.. رانيا يوسف بهدلوا بناتي ورجعوا من المدرسة بيعيطوا وبنتي ضربت ولد بسببي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 02:02 مساءً -

أطلت الفنانة رانيا يوسف مع الإعلامي عمرو أديب لتسرد وقائع أزمة فستانها الذي ظهرت به في حفل ختام مهرجان القاهرة، كاشفة عن تعرض ابنتيها لمضايقات من المحيطين بهما بسبب إطلالتها.

وقالت رانيا يوسف في برنامج “الحكاية” أنها تلقت رسائل على تليفونها المحمول كان بعضها مسيء، إلى جانب أن ابنتيها ياسمين ونانسي تعرضتا لهجوم من قبل بعض المحيطين بهما، خاصة مع تداول أنباء عن احتمالية حبسها.

وأضافت رانيا يوسف أن ابنتها الصغرى نانسي تحديداً تعرضت لمضايقات في المدرسة، وعادت باكية وخائفة من أن تتعرض والدتها للسجن، إلا أنها طمأنتها بدورها أن الأمور ستكون على ما يرام.

وشددت رانيا يوسف على أنها لم تقصد أن تطل على الجمهور بهذه الصورة، وكل ما في الأمر أن الفستان اشتبك مع البطانة الداخلية فكشف جزء من جسمها، مضيفة أن الفنانة إيمي سالم نبهتها بأن البطانة مرفوعة من الخلف، فطلبت منها أن تظل خلفها حتى تستطيع تعديل ملابسها في دورة المياه.

وأكدت رانيا يوسف أنها لم تقصد أي إثارة أو إحداث ضجة، وكل ما في الأمر أنه موقف مزعج تعرضت له دون أن تقصد، فهي لن تضحي بجمهورها ونجاحها الكبير الذي حققته من أجل القيام بمثل هذه الأمور.

وشكرت رانيا يوسف بدورها المحامين الذين تنازلوا عن القضية ضدها، مشددة على أن الأمر أخذ أكبر من حجمه، أما في حالة أن تم استدعائها من النائب العام يوم الأربعاء المقبل فسوف تذهب بصحبة المحامي، وتأمل أن ينتهي الأمر نهائياً.