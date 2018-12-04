كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 02:02 مساءً -

الصين قررت منع إقامة حفلات الزفاف باهظة التكاليف

في إطار حملة إصلاح شاملة تقوم بها حاليًا، أعلنت الصين الحرب على حفلات الزفاف باهظة التكاليف، والتي تتسم بالبذخ الشديد المبالغ فيه.

فقد شهدت البلاد خلال العقدين الأخيرين ارتفاعًا كبيرًا في حفلات الزفاف الباهظة، مما كان له أثار سلبية في تدني الأخلاق، ووفقًا لما ذكرته تقارير إخبارية، نقلًا عن وزارة الشئون المدنية الصينية.

وقالت الوزارة أن أحد الأسباب الرئيسية لحدوث هذا هو التنافس الشديد بين الأصدقاء والجيران لإقامة حفلات زفاف مبهرة، وهو ما يؤدي إلى إنفاق المزيد من الأموال.

وأوضحت الوزارة أن بعض حفلات الزفاف تصل تكلفتها إلى أكثر من 11 ألف جنيه إسترليني، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات الفقر في الأماكن الريفية، وكذلك ظهرت أثاره السلبية على المجمتع بشكل عام.

وأضافت الوزارة أنها تعتزم توحيد طقوس حفلات الزفاف بقواعد بسيطة، بعيدًا عن البذخ المبالغ فيه، كما دعت لعقدها بطريقة أكثر اقتصادية وحضاريًا.