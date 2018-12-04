لوكا مودريتش يطيح بـ ميسي ورونالدو

مقالات مختارة: حصل لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا لكرة القادم لوكا مودريتش على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم عن العام 2018.

وبحسب “بي بي سي عربي” لأول مرة منذ عقد كامل من الزمن يتمكن لاعب غير ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من الحصول على جائزة الكرة الذهبية وذلك بعدما ساهم مع فريق ريال مدريد في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا كما قاد منتخب بلاده للمباراة النهائية في كأس العالم في روسيا.

وكان البرازيلي ريكاردو كاكا هو آخر لاعب يفوز بالجائزة غير ميسي ورونالدو وذلك عام 2007.

وفي حديث مع بي بي سي أهدى مودريتش الجائزة لكل اللاعبين الذين لم يوفقوا في الحصول عليها خلال سيطرة رونالدو وميسي على الجائزة.

وقال مودريتش “ربما في الماضي كان هناك لاعبون يستحقون الحصول على الجائزة مثل تشافي وإنييستا وشنايدر لكن الناس ينظرون إلى شخص آخر الآن “.

وسيطر ميسي ورونالدو على الجائزة، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول ويتم التصويت فيها عن طريق الصحفيين، منذ 2008 مناصفة بحيث حصل كل منهما عليها خمس مرات، وهو رقم قياسي.

وجاء رونالدو مهاجم يوفنتوس، والفائز بالجائزة العام الماضي، في المركز الثاني بينما احتل أنطوان جريزمان مهاجم فرنسا وأتليتيكو مدريد المركز الثالث.

وحصد كيليان مبابي مهاجم فرنسا وباريس سان جيرمان المركز الرابع إضافة إلى أفضل لاعب تحت 21 عاما بينما جاء ميسي مهاجم برشلونة خامسا واحتل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول المركز السادس.