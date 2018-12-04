ديانا هشام تُعرب عن سعادتها بردود الفعل عن "كإنه إمبارح"

أكّدت الفنانة الشابة ديانا هشام، أنها سعيدة بعودتها إلى أسرة مسلسل "أبو العروسة"، حيث قالت إن أسرة العمل، تعتبر أسرتها، لما حملته الكواليس من حب وود بين أبطال العمل.

وأوضحت أن علاقتها بالفنانة نرمين الفقي، هي بالفعل بمثابة الأم لها، مضيفة أن شخصيتها في الجزء الثاني، ستحمل مجموعة من التغييرات، حيث يكون عقلها قد نضج أكثر، خاصة أنها كان دورها إيجابيًا في الجزء الأول، في أنها قربت بين والدها ووالدتها، ووقعت هي الأخرى في الحب.

مسلسل "كإنه إمبارح"، قالت إنها سعيدة بالعمل وبردود الفعل الإيجابية، التي تتابعها من الجمهور يوميًا.