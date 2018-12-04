الفنان عامر زيان يوقّع عقد إدارة أعمال مع جان صليبا

وقّع الفنان اللبناني عامر زيان عقد إدارة أعمال مع المنتج و الموزع الموسيقي جان صليبا عقب التعاون الذي جمعهما في أغنية "سترى النور" خلال الفترة القليلة المقبلة حيث خضع المطرب لجلسة تصوير قبل أيام بهدف مواكبة جديده الفني من خلال تصوير فيديو بطريقة مبتكرة تحت إشراف مختصين في ذلك المجال .

و يدرس زيان في الوقت الحالي ,إمكانية إحياء سهرة عيد رأس السنة خارج لبنان و ربما باريس بالإضافة إلى عرض آخر وصله من الإمارات العربية المتحدة و من المقرر أن يتخذ عامر القرار النهائي بشأن سهرة استقبال السنة الجديدة خلال الأيام المقبلة .

وينوي عامر إصدار ألبوم غنائي كامل بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج العربية التي فضل عدم ذكر اسمها في الفترة الحالية .

ويتعاون زيان في ألبومه الجديد مع مجموعة مميزة من الشعراء و الملحنين و الموزعين الموسيقيين وهناك إمكانية للتعديل بعدد الأغنيات بعد تعاونه مع جان صليبا في إدارة الأعمال .