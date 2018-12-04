شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد العوضى يعلن انضمامه لمسلسل "كلبش 3" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد العوضى عن انضمامه لفريق عمل الجزء الثالث من مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى شهر رمضان 2019، حيث نشر العوضى صورتين أثناء توقيع العقد مع المنتج حسام شوقى، المشرف العام على الإنتاج فى شركة سينرجى، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلا: "كلبش 3 بروسلى.. الدبابات البشرية".

ويعد "كلبش" أبرز وأضخم مسلسلات هذا العام، حيث يتم تقديم جزء ثالث منه بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزأين الأول والثانى، كما أنه أول المسلسلات التى تم البدء فى تصويرها حيث تم الانتتهاء من 5 أيام فى العاصمة اللبنانية بيروت ومن المقرر استئناف باقى الأحداث فى القاهرة بعد الانتهاء من التعاقدات مع باقى فريق العمل.

يذكر أن "كلبش 2" شارك فى بطولته بجانب أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكى وأحمد حلاوة، هالة فاخر ومحمود البزاوى دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.