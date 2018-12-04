شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودته من الموت.. "برلين" La Casa de papel يستمر فى حصد شعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظن مشاهدى المسلسل الإسبانى الشهير La Casa de papel فى نهاية الحلقة الأخيرة من الموسم الماضى، والتى هرب فيها فريق سرقة البنك، أن شخصية "برلين" التى جسدها الممثل "بيدرو ألنسو"، قد لقيت مصرعها بعد تفجيره لنفسه فى الممر لضمان هروب أصدقائه، حتى فجر القائمون على المسلسل مفاجأة من العيار الثقيل بعودته مرة أخرى ومشاركته فى أحداث الموسم الثالث الجديد.

وظهر "برلين" فى العديد من كواليس تصوير الموسم الثالث المقرر طرحه منتصف العام المقبل عبر شبكة قنوات نتفليكس، حتى أكدت الشبكة مشاركته ضمن أحداث الموسم الجديد، التى من المرجح أن يكون فيها قائد جديد لعملية سرقة فى بلد ما.

"برلين" صاحب الشعبية الجارفة وأكثر الشخصيات شهرة فى المسلسل، خضع لجلسة تصويرية جديدة ارتدى فيها البدلة الكلاسيكية ليظهر بشكل جديد ومختلف يلقى من خلاله ترحاب الكثير من متابعى المسلسل بجميع أنحاء العالم.

مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة نتفليكس الأمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسة وقامت بعرضها عالميا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلا من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهده على شبكة "نتفليكس"، فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيز IMDB.