شكرا لقرائتكم خبر عن هشام سليم يواجه أمير كرارة فى "كلبش 3" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج بيتر ميمى انضمام النجم هشام سليم لأسرة عمل الجزء الثالث من مسلسل كلبش للنجم أمير كرارة، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل حيث يجسد سليم شخصية أكرم صفوان، وهى الشخصية التى سيطاردها أمير كرارة فى الجزء الثالث من المسلسل.

ويعد "كلبش" أول المسلسلات التى تم البدء فى تصويرها، فهو من أبرز وأضخم مسلسلات هذا العام، حيث يتم تقديم جزء ثالث منه بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزأين الأول والثانى.

يذكر أن "كلبش 2" شارك فى بطولته بجانب أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكى وأحمد حلاوة، هالة فاخر ومحمود البزاوى دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.