فيديو|بمشاركة سلمان خان.. طرح الأغنية الدعائية لأحدث أفلام شاروخان"زيرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: كشفت الشركة المنتجة لأحدث أفلام النجم الهندي شاروخان عن الأغنية الدعائية لفيلم"زيرو"، المقرر عرضه 21 ديسمبر الجاري. وقدم شاروخان استعراضا غنائيا خلال الأغنية التي شهدت حضوراً خاصًا للنجم الهندي سلمان خان، الذي يظهر بدور شرفي ضمن أحداث الفيلم . يُذكر أن الفيلم يشارك في بطولته الجميلتين أنوشكا شارما وكاترينا كييف، ويقدم شاروخان من خلاله دور قزم.

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