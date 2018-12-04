شاهدوا سر اختفاء ياسمين صبري المفاجئ.. وما تفعله بعيداً عن الإعلام!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:48 مساءً -

تداول رواد مواقع التواصل فيديو للفنانة ياسمين صبري كُشف من خلاله عن سبب اختفائها، بعد أن فاجأت الجميع بغلق حساباتها على مواقع التواصل على غير العادة.

وظهرت ياسمين صبري في المقطع المتداول وهي في كوريا الجنوبية، وسألها شخص خليجي كان يصورها عما تفعله هنا؟ فأشارت له على صورتها الكبيرة المعلقة على مصنع عدسات لاصقة.

وتبين من فيديو ياسمين صبري بعد غياب أنها في كوريا الجنوبية، من أجل إصدار خط عدسات يحمل اسمها من العلامة التجارية التي تعد وجهاً إعلانياً لها.

وتفاعل الجمهور مع ظهور ياسمين صبري مشيرين إلى أنها تعمدت الاختفاء من أجل العودة بدعاية خاصة بالعدسات الملونة، لهذا أقدمت على غلق حساباتها على مواقع التواصل.

وكانت ياسمين صبري اختفت من على مواقع التواصل بشكل مفاجئ، دون أن تبدي أسباب مما دفع البعض للتخمين أنها تستعد للزواج مجدداً، بينما أشارت تقارير صحفية أنها سافرت بالفعل إلى كوريا الجنوبية ولكن لم يعرف عن سبب اختيارها لهذه الواجهة، ليتبين الآن أن السر يعود إلى أن خط إنتاج العدسات هناك.

الجدير بالذكر أن سوء الحظ يرافق ياسمين صبري، حيث أشارت تقارير صحفية أنها كانت تستعد لمشاركة الفنان تامر حسني في فيلمه المقبل، ولكن تم الاستغناء عنها دون إبداء أسباب، كما أن مشروع بطولتها المطلقة في رمضان تم تأجيله من قبل شركة الإنتاج.