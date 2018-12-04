كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:48 مساءً -

مفاوضات جديدة بين أنجلينا جولي وبراد بيت.. هل ينتهي صراعهما؟

كشفت تطورات جديدة في نزاع أنجلينا جولي وبراد بيت على حضانة أطفالهما الستة عن بارقة أمل من شأنها إنهاء الخلافات بينهما بعد أن تم مؤخراً تصعيد الأمر قضائياً.

فقد أفادت تقارير صحفية أن المفاوضات بين نجمي هوليوود الذين أعلنا انفصالهما منذ نحو عام ونصف، قد وصلت إلى نقطة اتفاق واضحة، حيث ألمحت سامانثا بلي ديجين محامية أنجلينا جولي أن موكلتها قد اتفقت بشكل نهائي مع طليقها على مسودة معينة لمشاركة حضانة الأولاد.

وبينت المحامية أن الاتفاق قد تم توقيعه منذ نحو أسبوعين وتم بالفعل إثبات الأمر في المحكمة، وذلك بعد أن استعان النجمان بخبير مختص بتقييم حضانة الأطفال، حيث قام الأخير بوضع توصياته التي وافق عليها النجمان، لكنهما لم يرغبا في الكشف عن التفاصيل لحماية الأطفال من فضول وسائل الإعلام.

وكانت أنجلينا جولي قد خاضت معركة قضائية حادة مع براد بيت منذ انفصالهما عام 2016، وذلك بهدف الحصول على حكم من المحكمة بالحضانة المنفردة للأطفال زاعمة أن طليقها لا ينفق عليهما، غير أن الأخير رد بالأدلة واستمر الصدام إلى أن توصلا لهذا الاتفاق.