شاهدوا.. عارضة ازياء متهمة بتهريب هيرويين بمليون دولار داخل تماثيل صغيرة

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 12:48 مساءً -
مازالت قضية عارضة الأزياء التشيكية تريزا هالسكوفا تتفاعل كثيرا، بعد اتهامها بتهريب 9 كيلوجرامات من الهيرويين، تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار وضعتهم داخل تماثيل صغيرة في حقيبتها، حيث انه تم توقيفها في مطار لاهور قبل سفرها علي متن احدى الطائرات التي كانت متوجهة إلى ايرلندا.
وافادت صحيفة “ذا صن” البريطانية ، ان تريزا دخلت بكت كثيرا، بعدما تم تأجيل جلسة محاكمتها مرة أخرى، وقالت إنها زارت باكستان من أجل المشاركة في عروض الأزياء، كما انها لا تعرف طريقة وصول الهيروين إلى حقيبتها، مشيرة الى ان التماثيل كانت هدايا تلقتها أثناء الزيارة.
وفي حال تثبيت التهمة عليها، سيتم سجنها مدة 10 سنوات في باكستان، وقالت السلطات الباكستانية، ان تريزا، التقت رجلا في مدينة مانشستر البريطانية، طلب منها الذهاب إلى باكستان من أجل القيام بحملة دعائية لعلامة تجارية مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير، وتابعت أن تيريزا هالسكوفا وصلت إلى باكستان وأمضت عدة أيام، حصلت خلالها على المخدرات بهدف تهريبها.
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