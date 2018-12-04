بعد شهرته الواسعة.. كوبيلاي أكا يتصدر غلاف All men – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــــرد: تصدّر الفنان التركي كوبيلاي أكا غلاف مجلة All Men بعد النجاح والشهرة الكبيرة التي حصدها في مسلسل “أنت وطني”.

وكانت عدسات الباباراتزي رصدت النجم التركي مع حبيبته، الفنانة ميراي دانر، في أحدث ظهور لهما بمنطقة أتيلار، وعلى الرغم من محاولة ميراي إخفاء نفسها بانزال واقي الشمس داخل السيارة، إلا أنها فشلت في الهروب من فلاشات المصورين، فبدت على وجهها ملامح الانزعاج، في الوقت الذي رفض فيه الثنائي الرد على أسئلة الصحفيين.

يُذكر أن قصة حب ميراي دانر وكوبيلاي أكا نشأت في كواليس مسلسل “أنت وطني” الذي شارك الثنائي في بطولته على مدى موسمين أمام خالد أرغنش الشهير باسم “السلطان سليمان”، وزوجته، الفنانة بيرجوزار كوريل، وأنور صايلاك وبينار دنيز.