نصيحة من عاصي الحلاني إلى الوليد قبل “ديو المشاهير” – بالفيديو

متابعة الخليج 365: يتميّز الوليد الحلاني بموهبة فنية لافتة لاقت استحسان لجنة التحكيم، خصوصًا بعد أن أطلّ الى جانب النجم التونسي صابر الرباعي في أغنية “يا عسل” وأدّاها بطريقة جيدة.
وفي لقاء سريع في كواليس البرنامج، كشف لشاشة “ام تي في” عن نصيحة والده، فارس الغناء العربي عاصي الحلاني له قبل توجّهه الى الحلقة المباشرة الأولى من البرنامج (لمشاهدة الفيديو من هنا).
الجدير بالذكر أن الوليد الحلاني كان قد لفت الأنظار إليه خلال الفترة الماضية، بعدد من الفيديوهات التي أطلّ بها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وكشف من خلالها عن موهبته الفريدة بالغناء.
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