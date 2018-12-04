طرح البوستر الرسمي لفيلم Captin Marvel – بالصورة

متابعة الخليج 365: طرحت الشركة المنتجة لفيلم Captin Marvel البوستر الدعائي الرسمي الخاص بالعمل، تمهيدًا لبدء عرضه في 8 آذار/مارس من عام 2019 القادم.

فيلم Captain Marvel تدور قصته حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال في الكون، وذلك تزامنًا مع اكتشاف أن كوكب الأرض في حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.

والفيلم بطولة كل من بري لارسون، جيما تشان، ماكينا جريس، لي بيس، بن مندلسون، صامويل ل. جاكسون، جود لو ودجيمون هونسو، وهو من إخراج آنا بودن وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، ليز فلانهيف، ميج ليفاف، كارلي مينش، نيكول بيرلمان، جنيف روبرتسون-دووريت وروى توماس.