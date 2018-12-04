فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 206 ملايين دولار فى 3 أسابيع من طرحه

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حقق فيلم Ralph Breaks the Internet الذى طرح يوم 21 نوفمبر الماضى فى الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات وصلت لـ206 ملايين دولار إجماليا.

وانقسمت الإيرادات إلى 120 مليون دولار داخل الولايات المتحدة، و87 مليون دولار حول العالم.



الفيلم من بطولة أصوات سارة سيلفرمان، وجون سى رايلى، وادينا مينزل، وكريستين بيل، وآلان توديك، وماندي مور، وكيلى ماكدونالد، وأولايى كرافالو، وأنتونى دانييلز، ومن إخراج وتأليف فيل جونستونن وريتش مور، بالإضافة إلى جيم ريردون، وباميلا ريبون.



وتدور أحداث الجزء الثانى من الفيلم بعد 6 أعوام من إنقاذ المكان من ثأر Turbo، كسرت Sugar Rush خزانة الممرات، ما دفع Ralph وVanellope للسفر إلى الإنترنت عبر جهاز توجيه Wi-Fi المثبت حديثًا فى Arcade وLitwak لاسترداد قطعة قادرة على إنقاذ اللعبة.