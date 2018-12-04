صابر الرباعي وسليم عساف… ابداع فني جديد

بعد ان قدما معاً اجمل الاعمال، يبدو ان الجمهور العربي على موعد جديد مع ابداع فني جديد وذلك بعدما سجل النجم العربي صابر الرباعي اغنية ستحمل توقيع الفنان المتميز سليم عساف كلاماً ولحناً.

واعلن “عساف” الخبر السعيد على حسابه على تويتر من الاستديو من خلال صورة جمعته مع صابر الرباعي، عمر صباغ والمنتج الفني علي المولى.

وقال “عساف”: “بعد نجاحات كبيرة مع الفنان العريق صابر الرباعي إنتهينا اليوم من تسجيل عمل جديد من كلماتي وألحاني سيشكّل مفاجأة كبيرة بإذن الله، توزيع عمر صباغ قريباً“.

وكان صابر الرباعي قد حلّ ضيفاً مميزا على الحلقة الاولى من برنامج “ديو المشاهير” مساء الاحد حيث قدّم مع المشاهير المشاركين باقة من أجمل وأشهر اغنياته من بينها اغنية “يا عسل” التي وقعها سليم عساف الذي علّق على اللوحة الغنائية التي جمعت صابر بالوليد الحلاني نجل النجم عاصي الحلاني بالقول: “يا عسل للفنان الكبير صابر الرباعي من أجمل محطات حياتي الفنيّة كلاماً ولحناً. آداء ووهج مميّز للوليد الغالي..بالتوفيق”.