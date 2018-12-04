عبدو منذر ينبّه نجوى كرم

حلّ المايسترو عبدو منذر ضيفًا على برنامج “العمر مشوار” الذي يعدّه ويقدّمه الدكتور عماد عبيد على إذاعة لبنان الثقافة.

عبدو عنوَنَ مشواره بالـ حلو، واعتبر أنّه لم يقدّم تنازلات في حياته ووصل في فترةٍ إلى درجة اليأس.

وتحدّث عن ماجدة الرّومي ومسيرته الحافلة بالنجاحات معها واعترف أنّه يفتخر بالتعامل معه وعندما سأله د. عماد عن سبب الخلاف أجاب المايسترو: لا يوجد خلاف أبدًا ولكن مع خلافها هي مع أنطوان دفوني في 1999 قررّت أن أبتعد لأنّهما صديقاي ولم أحبّ أن أقف طرفًا… وعندما سُئل عن رأيه في أغنيتها الجديدة “ميلي” ضحك عبدو وقال: أتحفّظ عن الردّ ولكنّها تبقى أرزة من أرزات الفنّ اللبناني!

من أفضل؟

– فنّان: وائل كفوري

– فنّانة: ماجدة الرّومي

– ممثّل: فادي إبراهيم

– ممثّلة: تقلا شمعون

– ملحّن: سمير صفير

أعطِ صفة لـ:

– سامي كلارك: جبل

– هبة منذر: جيل جديد

– عبير نعمة: صوت ملائكي واعد

– الأب طوني الخولي: راهب وصادق

– الأب فادي تابت: فادي تابت دون الأب!

– طوني كيوان: صديق

المايسترو تحدّث عن نجوى كرم وقال: أحبّ نجوى كرم وصوتها والأوف منها وبإمكانها أن تكون أرزة من أرزات لبنان لو تنتبه إلى النّوع الموسيقيّ الذي تقدّمه!