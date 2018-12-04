خاص الفن- كارمن بصيبص في عمل جديد خارج رمضانسما المصري تهاجم هذا النجم المصري: "أنت متعود تبوس رجلين...

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الممثلة اللبنانية ​كارمن بصيبص​ تستعد لخوض تجربة جديدة من خلال عمل درامي ضخم نتحفظ حاليا عن ذكر تفاصيله الا انه سيكون خارج شهر رمضان المبارك وهو عمل عربي شامل لعدة بلدان عربية.

كارمن كانت قد خاضت تجربة ناجحة جدا في مسلسل ليالي اوجيني الى جانب ظافر العابدين وامينة خليل من خلال دور قوي ومستفز كذلك حققت نجاح كبير في فيلم مورين الذي عرض في الصالات اللبنانية على مدى عدة اشهر وشارك فيه عدد كبير من الممثلين اللبنانيين.