سما المصري تهاجم هذا النجم المصري: "أنت متعود تبوس رجلين الحريم"

ميرنا وليد - بيروت - بعد دفاع لاعب كرة القدم المصري المعتزل ​أحمد حسام​ "ميدو" عن إطلالة الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ التي أثارت الجدل في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، هاجمت الفنانة المصرية ​سما المصري​ اللاعب "ميدو". المصري نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لتعليق "ميدو" على أزمة فستان رانيا يوسف وعلقت عليها بالتالي: "التويتة أهي للناس اللي بتقول إن الكابتن ماقالش كده.. بص يا كابتن صدقني.. هتصدقني بإذن الله. أنت بتقول اللي بينقد فستان رانيا يوسف يتمنى يبوس رجليها أنا يا كبتون ما اتعودتش أبوس غير رجل أمي أنت بقى متعود تبوس رجلين حريم دي حاجة ترجعلك أنت.. اختشي عيب". يذكر ان "ميدو" كان قد كتبت في تعليقه على أزمة فستان رانيا يوسف التالي: "فستان رانيا يوسف وحش جداً بصراحة.. بس أنتو مال أبوكوا هو عريان ولا لأ؟ هتنزلوا معاها القبر تتحاسبوا؟ والله والله والله 70% من اللي هاجموها لو شافوها هيبوسوا إيديها ورجليها كمان".

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