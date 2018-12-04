موجز الفن: إحالة رانيا يوسف إلى القضاء وممثلة تظهر عارية في حوض السباحة

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن اليومي، هو نشرة يومية سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية، واخترنا لكم اليوم الأخبار التالية:

​أيمن زيدان​ ينتهي من تصوير أولى حلقات برنامجه الجديد.

إبن هذه الممثلة في المستشفى بعد قطع في أوتار يده.

جمهور ​دنيا بطمة​ يشن هجوما على ​بلقيس​.

تحديد موعد أول جلسة لمحاكمة ​رانيا يوسف​ بتهمة الفعل الفاضح.

ممثلة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها عارية في حوض السباحة- بالصورة.