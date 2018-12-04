موجز الفن: إحالة رانيا يوسف إلى القضاء وممثلة تظهر عارية في حوض السباحة

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن اليومي، هو نشرة يومية سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية، واخترنا لكم اليوم الأخبار التالية:
أيمن زيدان ينتهي من تصوير أولى حلقات برنامجه الجديد.
إبن هذه الممثلة في المستشفى بعد قطع في أوتار يده.
جمهور دنيا بطمة يشن هجوما على بلقيس.
تحديد موعد أول جلسة لمحاكمة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح.
ممثلة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها عارية في حوض السباحة- بالصورة.
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