هاني سلامة في تصريح خطير.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــــرد: أشار الفنان المصري هاني سلامة إلى أنه يحتاج التحدث إلى شخص مصاب بـ”زهايمر” لا يتذكر شيئًا ممّا يقوله.

وجاء تصريح هاني سلامة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” في إشارة واضحة منه إلى أنه لم يعد يأتمن أحد على أسراره.

الجدير ذكره أن آخر الأعمال الدرامية، التي قدمها هاني سلامة، كان مسلسل “فوق السحاب”، الذي خاض به سباق دراما رمضان الماضي وحقق به نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا في مصر وعدد آخر من البلدان العربية.