متابعة بتجــــــــــــــرد: يحصد النجم السوري الشاب محمد المجذوب أصداء عمله المصوّر الأخير لأغنية “طلع النهار” التي طرحها مؤخرًا. وتخطى الكليب المليون مشاهدة بعد أقل من شهر على طرحه عبر قناة محمد المجذوب الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. هذا وتحقق الأغنية رواجًا ملحوظًا منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرة وأثير الإذاعات في مختلف أنحاء البلدان العربية. الجدير ذكره أن أغنية “طلع النهار” هي من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج فراس صفا ومن إنتاج شركة Universal Music Mena. لمشاهدة فيديو كليب أغنية “طلع النهار”:

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد المجذوب يتخطى المليون الأوّل! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .