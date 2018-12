جاكي شان يعترف: “أنا مقرف وأحمق.. ضربت ابني وخنت زوجتي”

متابعة الخليج 365: أطلق النجم العالمي جاكي شان كتابًا جديدًا عن مذكراته بعنوان ‘I really was quite a nasty jerk’ – “كنت حقًا مقرف وأحمق” في المتاجر الكبرى حول العالم.

ويتحدث جاكي شان في الكتاب عن معاناته بسبب الإدمان على الكحول وتأثيره على حياته وعمله على حد سواء، كما ويعتبر للمرّة الأولى أنه ضرب ابنه بعنف ذات مرّة.

والمفاجأة الكبيرة التي يحملها كتاب مذكرات جاكي شان هي اعترافه بخيانة زوجته مع امرأة أخرى في الماضي وتأكيده على أنه يشعر بالندم من كل هذه الأفعال.

الجدير ذكره أن كتاب مذكرات جاكي شان شغل الجمهور ووسائل الإعلام حول العالم طيلة الساعات الماضية حيث تصدّر اسم نجم الأكشن الشهير عناوين أهم الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية الفنية.